Граждане Белоруссии и Украины, которые захотят стать россиянами, смогут без отказа от своего гражданства и не имея ранее проживавших на территории России предков получить гражданство РФ. Об этом автор законопроекта о репатриации, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил РИА Новости 11 июня

Трудности репатриации. Ждут ли русских в России? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Соотечественниками предлагается считать людей, которые сами или чьи родственники по восходящей линии (предки) проживали на территории современной РФ, а также это — украинцы и белорусы, которые сами или их предки могли не жить на территории РФ. Если они хотят и самоиндетифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать», — сказал Затулин.

Он отметил, что считает важным и оправданным включение украинцев и белорусов в проект закона, которые смогут воспользоваться наиболее упрощенным порядком получения гражданства России.

Над законопроектом работала рабочая группа института стран СНГ под руководством замдиректора института Александры Докучаевой. Закон будет рассмотрен уже новым составом Госдумы. По мнению депутата, реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины.