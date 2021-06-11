«Нам не хватает денег даже на еду — 7,5%, нам хватает денег только на самые необходимые вещи — 23,3%, нам хватает денег на ежедневные расходы, но купить одежду уже трудно — 14,6%», — такие ответы украинцев приводятся в презентации опроса.
Кроме того, 33,1% опрошенных заявили, что обычно им «хватает денег, но для покупки дорогих вещей, таких как, например, холодильник, телевизор или стиральная машина, приходится долго откладывать, брать в долг или получать кредит».
Позволить себе «все, что захочется» могут только 1,5% украинцев. Еще 2,2% опрошенных затруднились с ответом.
Опрос проводился в конце апреля среди жителей Украины в форме телефонного интервью.