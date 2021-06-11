Почти половина населения Украины отмечает, что им не хватает денег. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного 10 июня на сайте Киевского международного института социологии

«В бюджете и так денег нет»: украинцы шокированы тратами Минобороны © РИА Новости, Михаил Палинчак / Перейти в фотобанк

Кроме того, 33,1% опрошенных заявили, что обычно им «хватает денег, но для покупки дорогих вещей, таких как, например, холодильник, телевизор или стиральная машина, приходится долго откладывать, брать в долг или получать кредит».

Позволить себе «все, что захочется» могут только 1,5% украинцев. Еще 2,2% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился в конце апреля среди жителей Украины в форме телефонного интервью.