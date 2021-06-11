По данным ведомства, бывшая сотрудница института, следившая за хранением производственных и контрольных штаммов вирусов в Национальном центре, вынесла из лаборатории флаконы со штаммом вируса ньюкаслской болезни птицы.
Чтобы незаметно присвоить штаммы, женщина мошенничала с опытами. Благодаря своим манипуляциям сотрудница получала новые образцы вируса, которые не возвращала в хранилище, а забирала себе.
Вирус, по мнению следствия, она намеревалась продать и хранила дома в холодильнике. Украденное нашли при обыске. Ей может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет.
Ньюкаслская болезнь птиц — остро протекающее и быстро распространяющееся вирусное заболевание, при котором у птиц поражаются органы дыхания и центральная нервная система, что может привести к их массовому падежу.