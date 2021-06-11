Бывшую сотрудницу украинского научного института обвинили в краже штамма птичьего вируса из лаборатории. Об этом 10 июня сообщила Генпрокуратура Украины

На Украину вернулся птичий грипп © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Чтобы незаметно присвоить штаммы, женщина мошенничала с опытами. Благодаря своим манипуляциям сотрудница получала новые образцы вируса, которые не возвращала в хранилище, а забирала себе.

Вирус, по мнению следствия, она намеревалась продать и хранила дома в холодильнике. Украденное нашли при обыске. Ей может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ньюкаслская болезнь птиц — остро протекающее и быстро распространяющееся вирусное заболевание, при котором у птиц поражаются органы дыхания и центральная нервная система, что может привести к их массовому падежу.