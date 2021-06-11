Мэр украинского Ровно Александр Третяк 10 июня в своем Facebook извинился за угрозы «упаковать» цыган в автобус и вывезти их из города

Он согласился, что «весьма эмоционально» отреагировал на жалобы местных жителей. При этом градоначальник добавил, что «дело не в том, что власти предвзято относятся к лицам определенной национальности, а в нарушениях Уголовного кодекса конкретными гражданами, независимо от их этнического происхождения».

«Упакуем в автобус»: мэр Ровно пригрозил цыганам © 4vlada.com

«Люди не имеют возможности спокойно отдохнуть в центре или даже постоять в пробке (выбивают окна, требуя денег)», — говорится в петиции.

После этого Третяк пригрозил цыганам, что их «упакуют в автобус» и вывезут из города. Мэр предложил ромам уехать в Закарпатье. По словам Третяка, он встретился с диаспорой и дал им несколько часов на то, чтобы они покинули Ровно.

В 2020 году мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал вывезти из города цыган в Закарпатскую область.