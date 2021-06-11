Бывший президент Украины Петр Порошенко 10 июня заявил, что не считает нужным переписывать Минские соглашения по Донбассу. По его мнению, действующим властям следует предложить альтернативу документу, а не критиковать достижения прошлой команды, передает РИА Новости

Золотарев рассказал, правда ли Минские соглашения крайне невыгодны для России © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

По его словам, Минские соглашения имеют определенную «ценность» для санкций против России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неприемлемости попыток Украины провести ревизию Минских соглашений.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва претензии Киева отвергает.