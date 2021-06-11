На борту лайнеров находятся 112 человек, среди них 84 гражданина России, а также граждане Украины и Казахстана.
В Египет россияне прибыли через пограничный переход Рафах. До Каира автобусы с желающими покинуть регион сопровождали представители российской дипмиссии.
Это уже вторая эвакуация российских граждан из сектора Газа. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин. В конце мая из Каира вылетели 64 россиянина.
Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. В начале мая палестинские группировки ХАМАС* и «Исламский джихад»* начали массированный обстрел Израиля. В общей сложности по территории страны было выпущено более четырех тысяч ракет. Израильская армия в ответ нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. 20 мая стороны приняли предложения Египта по двустороннему прекращению огня.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ