Большая часть польского общества, даже повторяя политические или исторические клише, направленные против России, не видит причин, по которым отношения Польши с современным российским государством не должны быть попросту нормальными. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас

Эксперт напомнил, что после переворота на Украине в Польше развернулась «охота на русских шпионов», целью которой было запугивание всех кругов, которые поддерживали нормальные польско-российские отношения, а также тех, кто требовал более решительного отношения к возрождению бандеровского нацизма на Украине.

«Но, несмотря на то что прошло более семи лет, этот «страшный Путин» всё ещё не напал на нас! Конечно, полякам объясняют: мол, всё это потому, что «московский сатрап» ужасно напуган — благодаря нашим великим правительствам и ещё лучшим союзникам. Но даже оглуплённый поляк всё же имеет славянскую сообразительность. И он может сказать себе: ну, если русские не ТАК страшны — то почему бы не договориться с ними по-тихому? А если они всё же ТАК страшны — то это ещё лучший аргумент в пользу договорённости!», — рассуждает Рэнкас.

Однако, чтобы не впадать в ложный оптимизм, следует все же отметить, что эти положительные инстинкты поляков пока не воплотились в результаты ни одних выборов, заключил собеседник издания.

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