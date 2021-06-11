Благодаря нынешним властям, Польша разругалась практически со всеми своими соседями, даже с теми, кого называет «стратегическими союзниками». Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной», пообещав продвигать «российский вопрос» на уровне ООН. В то же время депутат польского парламента Кристиан Каминьский выражал мнение, что Польша упустила свой шанс взаимовыгодного сотрудничества с Россией в энергетической сфере из-за Украины.

Эксперт уточнил, что польское государство не только ведёт непрекращающуюся пропагандистскую войну против России и не просто было причастно к жалкой и неудачной попытке государственного переворота в Белоруссии.

По его мнению, последней надеждой Варшавы были американские демократические «ястребы», обычно не менее антироссийские, чем крайне правые республиканцы, однако снова дало о себе знать катастрофическое непонимание поляками американской политики.

«Польша играла вслепую, требуя продолжить или даже ужесточить санкции в отношении «Северного потока — 2», увеличить присутствие НАТО на Украине и завершить переворот в Белоруссии. Между тем ни один из этих сценариев в настоящее время не реализуется, и Польша с её антироссийской кампанией осталась одна», — указал Рэнкас.

Специалист считает, что в такой ситуации для Польши было бы разумно хоть немного приглушить антибелорусскую кампанию, а также отказаться от самых абсурдных антироссийских деклараций и действий.

Даже если бы польское правительство сделало бы такие шаги неискренне и против своей воли — это могло бы стать хоть каким-то сигналом понимания по крайней мере некоторых причин катастрофического международного положения Польши, заключил собеседник издания.

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