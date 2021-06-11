Заявляя о том, что Украина войдет в НАТО и США разместят на ее территории свои ракеты, украинские власти специально нагнетают обстановку будущей встречи лидеров России и Америки, на самом же деле ничего такого не будет, сказал в интервью Украина.ру политолог Олег Неменский

По словам эксперта, вряд ли дойдет до того, что сейчас на Украине разместят американские ракеты, а Россия поставит свою воздушную технику в Донецкой и Луганской Народной Республиках. Политолог подчеркнул, что такое резкое обострение ситуации сейчас не в интересах кого-либо.

«Я уверен, что сейчас на такие шаги никто не пойдет. Если кто-то и поднимает такие вопросы, то только украинские политики ради нагнетания обстановки. Но не более того», — сказал Неменский.

Жарихин рассказал, чем ответит РФ, если США не оставят в покое Украину © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Ранее президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике.

Российский лидер, в частности, назвал закон о коренных народах Украины «ударом по русскому народу в целом», допустил вхождение Украины в НАТО и напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепра (бывший Днепропетровск) до центральной части России составит менее десяти минут.

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