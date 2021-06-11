По словам эксперта, вряд ли дойдет до того, что сейчас на Украине разместят американские ракеты, а Россия поставит свою воздушную технику в Донецкой и Луганской Народной Республиках. Политолог подчеркнул, что такое резкое обострение ситуации сейчас не в интересах кого-либо.
«Я уверен, что сейчас на такие шаги никто не пойдет. Если кто-то и поднимает такие вопросы, то только украинские политики ради нагнетания обстановки. Но не более того», — сказал Неменский.
Эксперт полагает, что на данный момент не только Россию, но и Запад интересует разрядка в украинском государстве, так как оно мешает возобновлению нормальных переговорных форматов между странами.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике.
Российский лидер, в частности, назвал закон о коренных народах Украины «ударом по русскому народу в целом», допустил вхождение Украины в НАТО и напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепра (бывший Днепропетровск) до центральной части России составит менее десяти минут.
Полностью интервью читайте здесь