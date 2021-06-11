Связывая все свои геополитические надежды только с победой Дональда Трампа, политики правящей партии «Право и справедливость» (ПиС), вероятно, уже понимают, что они поставили Польшу в безвыходную ситуацию. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: У Польши не может быть другой внешней политики, кроме политики в отношении США и России © vk.com, Конрад Ренкас Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной», пообещав продвигать «российский вопрос» на уровне ООН. В то же время депутат польского парламента Кристиан Каминьский выражал мнение, что Польша упустила свой шанс взаимовыгодного сотрудничества с Россией в энергетической сфере из-за Украины.

Эксперт пояснил, что политика Варшавы прошла этап, когда власти страны вели ее с позиции жертву, и теперь она входит в зону полного отчаяния.

«Польша играла вслепую, требуя продолжить или даже ужесточить санкции в отношении «Северного потока — 2», увеличить присутствие НАТО на Украине и завершить переворот в Белоруссии. Между тем ни один из этих сценариев в настоящее время не реализуется, и Польша с её антироссийской кампанией осталась одна, как шакал-подстрекатель, поражённый внезапным побегом своего шефа-тигра», — сетует Рэнкас.

В такой ситуации для Польши было бы разумно хоть немного приглушить антибелорусскую кампанию, а также отказаться от самых абсурдных антироссийских деклараций и действий, заключил собеседник издания.

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