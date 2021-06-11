Летом 2017 года контрразведка СБУ заявила, что раскрыла и прекратила деятельность учёного, инженера-изобретателя Мехти Логунова, который, по данным украинского следствия, был резидентом ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ. Он якобы собирал информацию о технических разработках оборонного заказа для передачи ее российским спецслужбам. Учёный выдержал 120 допросов, подписав лишь один протокол в день задержания. В конце 2019 года Мехти Логунов был освобожден в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и народными республиками Донбасса. Тогда 85-летний бывший узник был единственным, кто при освобождении не просил о помиловании у президента Украины.
Он отметил, что не понимает, для чего украинские власти творят все это беззаконие.
«Смотрю я на Зеленского, и мне смешно. Мною занимались десятки специалистов, экспертов, следователей, СБУ, ВСУ — и не смогли ничего сделать со стариком. И вы собираетесь с Россией воевать? Ведь они всё это творят для чего? Надеются, что Россия не выдержит и начнёт с ними войну. Но если Россия начнёт войну, то тогда, когда это ей будет нужно и необходимо», — подчеркнул Логунов.
Собеседник издания добавил, что Украина будет разделена на несколько федеральных округов, а ее руководителей и военных преступников выдаст сама Европа, как она выдала Советскому Союзу коллаборационистов после Великой Отечественной войны.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.