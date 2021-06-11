Политзаключенный Мехти Логунов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что он сделает все для того чтобы Украина была ликвидирована, потому что это образование не имеет права существовать

Мехти Логунов, он же Вальтер об украинской власти и СБУ: Они за все ответят

Он отметил, что не понимает, для чего украинские власти творят все это беззаконие.

«Смотрю я на Зеленского, и мне смешно. Мною занимались десятки специалистов, экспертов, следователей, СБУ, ВСУ — и не смогли ничего сделать со стариком. И вы собираетесь с Россией воевать? Ведь они всё это творят для чего? Надеются, что Россия не выдержит и начнёт с ними войну. Но если Россия начнёт войну, то тогда, когда это ей будет нужно и необходимо», — подчеркнул Логунов.

Собеседник издания добавил, что Украина будет разделена на несколько федеральных округов, а ее руководителей и военных преступников выдаст сама Европа, как она выдала Советскому Союзу коллаборационистов после Великой Отечественной войны.

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