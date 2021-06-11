Президент Украины Владимир Зеленский совершил фатальную ошибку, закрыв все оппозиционные каналы. Об этом рассказала обозреватель информационного агенства News Front Юлия Витязева в интервью изданию Украина.ру

Юлия Витязева: Цена украинской пропаганды для Донбасса — видео © Тараса Козака.

Эксперт пояснила, что если Петр Порошенко или кто-то другой договорятся с американскими властями, получат от них спонсорскую помощь и затеют государственный переворот, Зеленский точно останется без доступа к информационным ресурсам.

«Зеленскому точно так же как Трампу могут заблокировать все соцсети, заблокировать его появление на «Интере» и на «1+1». Единственными каналами, которые дали бы ему возможность выступить и обратиться к народу, были бы те телеканалы, которые он закрыл», — указала Витязева.

Публицистка добавила, что Украина в этом отношении является гораздо менее демократичной страной, чем США, и в случае этого сценария Зеленский может даже не успеть покинуть страну, как это сделал Виктор Янукович, тем более что его вряд ли примут в России.