«У @submission.official вышел новый видосик с моим участием», — написала Maruv.
Submission Show Ballet — хореографическая украинская шоу-труппа, сотрудничающая с Maruv.
«Как уже надоели эти рогатки постоянные в клипах. Одни и те же позы, костюмы. Может, что-то новенькое?», «Смотреть тошно», «Становится скучно», «Когда мы увидим что-то другое, кроме стрипух», — написали недовольные поклонники звезды.
Однако части подписчиков эротические клипы с ее участием продолжают нравиться, несмотря на однообразие: «Кайфую», «Огонь», «С такой фигурой и хореографией можно и не петь».
Ранее Maruv выступила на концерте Big Love Show, организованном российским Love Radio в Санкт-Петербурге.