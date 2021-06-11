«У @submission.official вышел новый видосик с моим участием», — написала Maruv.

Submission Show Ballet — хореографическая украинская шоу-труппа, сотрудничающая с Maruv.

«Как уже надоели эти рогатки постоянные в клипах. Одни и те же позы, костюмы. Может, что-то новенькое?», «Смотреть тошно», «Становится скучно», «Когда мы увидим что-то другое, кроме стрипух», — написали недовольные поклонники звезды.

«Отойти от имиджа стрипухи»: Maruv выступила в России
«Отойти от имиджа стрипухи»: Maruv выступила в России
© Maruv/Инстаграм
Однако части подписчиков эротические клипы с ее участием продолжают нравиться, несмотря на однообразие: «Кайфую», «Огонь», «С такой фигурой и хореографией можно и не петь».

Ранее Maruv выступила на концерте Big Love Show, организованном российским Love Radio в Санкт-Петербурге.

 