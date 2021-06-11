Начиная с 2014 года Украина безостановочно просит у Запада оказать ей военную помощь. США и Великобритания отправляют ей все это «утильсырье», которое потом почему-то оказывается в Сирии. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

«Путин не позвонит». Гаспарян о том, почему США не удастся втянуть в Россию в новый конфликт на Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Лукашевич заявил, что НАТО под видом военных учений накачивает Украину различным вооружением, которое впоследствии будет использовано военнослужащими ВСУ в Донбассе.

Эксперт пояснил, что наблюдатели от европейских структур время от времени находили в Сирии британские джипы, которое должны были быть в районе Житомира или Винницы, но вместо этого оказались у муниципальных депутатов из Алеппо, которые сражаются с Башаром Асадом.

К тому же, по его словам, боеспособность армии меряется не количеством вооружения, а умением армии воевать, а у украинской армии как раз нет боевого духа.

«Вот вам простой пример. В 1939 году польская армия считалось второй по силе в Европе. Люди, которые, выражаясь современным языком, были «на зарплате» у польского генштаба, ставили польскую армию выше немецкой. В итоге через 17 дней все закончилось», — указал Гаспарян.

Украинская армия, судя по тому, что говорят сейчас в самой Украине, оставляет желать лучшего, и об этом же свидетельствуют рассказы украинских дезертиров в Донбассе, добавил собеседник издания.