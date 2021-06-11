Оля Полякова «засветила» свой загородный дом под Киевом

Украинская певица Оля Полякова поделилась со своими подписчиками в сториз Instagram видео, на котором показала свой большой загородный дом под Киевом, где проводила вечер 9 июня в компании семьи и коллеги исполнителя Олега Винника

На кадрах видно, что звездный особняк оформлен в светлых тонах, в том числе мебель, камин, винтажная люстра и выход к озеру, где пришвартована яхта, кстати, тоже белого цвета. Известно, что в доме певицы есть собственный бассейн, конюшни и хлев для коз.

Артистку с темным прошлым срочно прооперировали на Украине © Елена Беркова/Инстаграм

Большую часть года певица с семьей проживает в квартире в одном из многоквартирных домов в центре Киева, а свой особняк долгое время ремонтировала.

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Певице Оле Поляковой 37 лет, она уроженка Винницы. Окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Имеет диплом оперной певицы.

При этом репертуар исполнительницы совсем не классический. Самые известные ее хиты — «Шлепки», «Королева ночи», «Суперблондинка» и «Ночная жрица».

Также артистка известная своими политическими взглядами: она поддерживает отказ от всего российского и активно выступает за популяризацию украинского языка, однако сама говорит по-русски и периодически сотрудничает с коллегами из РФ.