Оля Полякова «засветила» свой загородный дом под Киевом

На кадрах видно, что звездный особняк оформлен в светлых тонах, в том числе мебель, камин, винтажная люстра и выход к озеру, где пришвартована яхта, кстати, тоже белого цвета. Известно, что в доме певицы есть собственный бассейн, конюшни и хлев для коз.
Главной изюминкой особняка Полякова считает террасу и 100-метровый погреб, в котором артистка выдерживает сыры собственного производства.
Большую часть года певица с семьей проживает в квартире в одном из многоквартирных домов в центре Киева, а свой особняк долгое время ремонтировала.
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Певице Оле Поляковой 37 лет, она уроженка Винницы. Окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Имеет диплом оперной певицы.
При этом репертуар исполнительницы совсем не классический. Самые известные ее хиты — «Шлепки», «Королева ночи», «Суперблондинка» и «Ночная жрица».
Также артистка известная своими политическими взглядами: она поддерживает отказ от всего российского и активно выступает за популяризацию украинского языка, однако сама говорит по-русски и периодически сотрудничает с коллегами из РФ.