На Украине в условиях интернета задавить отдельные СМИ и журналистов, выступающих против Майдана и внешнего управления, будет не так-то просто. Разве что контрпродуктивными и экстраординарными методами подавления. Об этом рассказал киевский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Тараса Козака.

Во всяком случае такая цель преследуется, поскольку полуправда о происходящем в Украине после Майдана — самый страшный враг постмайданной власти и ее внешних кураторов, подчеркнул эксперт.

«Об этом свидетельствуют первые репрессивные удары (незаконные и внесудебные) по телеканалам «пула Медведчука», нападения на журналистов, связанных с Анатолием Шарием. Самый ярчайший пример этого — закрытие и тотальное давление на российские каналы и недопуск российских журналистов, которые могли бы работать и иначе, чем по-майданному освещать события», — указал Скачко.

На сегодняшний день независимой объективной журналистики в старом понимании этого слова как неотъемлемого института демократии и демократического общества в Украине уже нет, вся украинская журналистика — это уже пропаганда и контрпропаганда в зависимости от противоборствующих кошельков, не более того, заключил собеседник издания.

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