Ранее по решению СНБО были наложены санкции на «112 Украину», NewsOne и ZIK, а также на их владельца — депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.
Во всяком случае такая цель преследуется, поскольку полуправда о происходящем в Украине после Майдана — самый страшный враг постмайданной власти и ее внешних кураторов, подчеркнул эксперт.
«Об этом свидетельствуют первые репрессивные удары (незаконные и внесудебные) по телеканалам «пула Медведчука», нападения на журналистов, связанных с Анатолием Шарием. Самый ярчайший пример этого — закрытие и тотальное давление на российские каналы и недопуск российских журналистов, которые могли бы работать и иначе, чем по-майданному освещать события», — указал Скачко.
На сегодняшний день независимой объективной журналистики в старом понимании этого слова как неотъемлемого института демократии и демократического общества в Украине уже нет, вся украинская журналистика — это уже пропаганда и контрпропаганда в зависимости от противоборствующих кошельков, не более того, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.