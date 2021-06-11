По словам эксперта, власти Казахстана действительно откликаются на те или иные проблемы даже бытового характера, не говоря уже об общегородских или общегосударственных.
«За два года его (Токаева — ред.) президентства было достаточно много инициатив в плане повышения доверия к власти и в плане повышения эффективности государственного управления», — сказал Полетаев.
Эксперт также подчеркнул, что именно благодаря господдержке и работе в ручном режиме, пандемия и кризис не сильно ударили по экономике страны. По его словам, спад составил 2,5%, и по сравнению с рядом стран это очень хорошая цифра.
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