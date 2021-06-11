Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в течение двух лет своего правления проявил себя как эффективный менеджер, так как он реагировал достаточно оперативно на все сложные ситуации, возникающие в государстве, сказал в интервью изданию Украина.ру руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев

По словам эксперта, власти Казахстана действительно откликаются на те или иные проблемы даже бытового характера, не говоря уже об общегородских или общегосударственных.

«За два года его (Токаева — ред.) президентства было достаточно много инициатив в плане повышения доверия к власти и в плане повышения эффективности государственного управления», — сказал Полетаев.

«Не Токаев и не Назарбаев». Грозин о том, кто на самом деле управляет Казахстаном © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Полностью интервью читайте здесь