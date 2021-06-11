Летом 2017 года контрразведка СБУ заявила, что раскрыла и прекратила деятельность учёного, инженера-изобретателя Мехти Логунова, который, по данным украинского следствия, был резидентом ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ. Он якобы собирал информацию о технических разработках оборонного заказа для передачи ее российским спецслужбам. Учёный выдержал 120 допросов, подписав лишь один протокол в день задержания. В конце 2019 года Мехти Логунов был освобожден в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и народными республиками Донбасса. Тогда 85-летний бывший узник был единственным, кто при освобождении не просил о помиловании у президента Украины.
Ученый пояснил, что из-за сталинских репрессий он накопил с трёхлетнего возраста большой опыт конспирации, всегда этими вопросами достаточно серьёзно интересовался, и даже читал в подлиннике воспоминания Шелленберга и другие материалы.
«На Украине в СБУ, как я уже сказал, во-первых, низкий уровень оперативной подготовки. Во-вторых, это… коммерческая организация. Я это знаю точно, просто никому не могу до поры до времени рассказывать о случаях, которые эти мои слова подтверждают. Когда людей брали, шили дело, а потом за деньги выпускали», — указал Логунов.
Собеседник издания добавил, что если бы он действительно был резидентом ГРУ, то на Украине была бы другая власть, и он сам бы проводил допрос представителей СБУ и других украинских спецслужб.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.