Политзаключенный Мехти Логунов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что в Гестапо, в отличие от СБУ, работали специалисты очень высокого уровня, и там не было коррупции

Мехти Логунов, он же Вальтер об украинской власти и СБУ: Они за все ответят Мехти Логунов был освобожден в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и народными республиками Донбасса. Тогда 85-летний бывший узник был единственным, кто при освобождении не просил о помиловании у президента Украины.

Ученый пояснил, что из-за сталинских репрессий он накопил с трёхлетнего возраста большой опыт конспирации, всегда этими вопросами достаточно серьёзно интересовался, и даже читал в подлиннике воспоминания Шелленберга и другие материалы.

«На Украине в СБУ, как я уже сказал, во-первых, низкий уровень оперативной подготовки. Во-вторых, это… коммерческая организация. Я это знаю точно, просто никому не могу до поры до времени рассказывать о случаях, которые эти мои слова подтверждают. Когда людей брали, шили дело, а потом за деньги выпускали», — указал Логунов.

Собеседник издания добавил, что если бы он действительно был резидентом ГРУ, то на Украине была бы другая власть, и он сам бы проводил допрос представителей СБУ и других украинских спецслужб.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.