Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский подробно высказался о мукормикозе, также известном как черная плесень или черный грибок, который в Индии стал серьезной угрозой. Он рассказал о нем на своем YouTube-канале 9 июня

Как только мы закроем окна: Комаровский сделал прогноз по коронавирусу © Евгений Комаровский/инстаграм

Споры этой плесени могут контактировать с кожей, со слизистыми оболочками, их можно вдохнуть, и в некоторых ситуациях эти споры могут вызвать болезнь, которая называется мукормикоз. В народе ее называют «черная плесень» или «черный грибок», отметил Комаровский.

«Тем не менее, каждый его видел, когда видел заплесневелый хлеб или черные элементы плесени на стенах. Это все — мукоровые грибы», — обратил внимание он.

Для заражения, по его словам, необходимо сочетание нескольких факторов, самым главным их которых является состояние иммунной системы — нормальный иммунный статус мгновенно нейтрализует споры грибов.

Но бывают случаи, при которых происходит угнетение иммунной системы. Например, в силу определенных заболеваний (например — ВИЧ, СПИД, онкология) или при получении ряда препаратов, в частности, стероидов, которые могут использоваться для лечения коронавирусной инфекции. Одним из наиболее опасных состояний является сахарный диабет второго типа (связанный с ожирением), который не контролируется.

«То есть когда коронавирус плюс Дексаметазон плюс сахарный диабет второго типа — тогда возможно развитие болезни», — резюмировал Комаровский.

По его словам, многие вышеуказанные факторы наложились друг на друга в Индии, что и стало причиной всплеска заболевания. При этом в большинстве других стран мира, в том числе на Украине, нет такого опасного сочетания факторов и «особых оснований для паники».