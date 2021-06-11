Политзаключенный Мехти Логунов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что в СИЗО его не били и обращались с ним вежливо, но это не означает, что к нему не применялись пытки

Мехти Логунов, он же Вальтер, про СБУ: Это коммерческая организация

«Поясню наглядно. Вот одна из пыток: у меня поломались 17 зубов (достаёт флакончик, высыпает их на стол). Если я сейчас сниму протезы, вы увидите, что у меня осталось шесть зубов. Я это все (сломавшиеся зубы — ред.) сохранил. Потому что я знал — если выйду, то должен буду рассказать всем о том, что там происходит. Мало им не покажется», — пояснил он.

Логунов отметил, что единственный раз, когда с ним обошлись невежливо, был в тот момент, когда его заподозрили в изготовлении самогона, которым занимались все арестанты.

«Вот, один раз во время такого шмона нас всех вывели в коридор, и старший из охраны мне говорит: ну что, ты, дед, тоже, что ли, самогонкой занимаешься? Я ему отвечаю: вы знаете вообще, кто я и за что здесь нахожусь? Я обвиняюсь в том, что я резидент ГРУ Генштаба российской армии. А резидентов в звании ниже полковника не бывает. Извольте ко мне обращаться согласно уставу внутренней службы вашей… Вот это единственный раз было, когда ко мне грубо обратились», — вспоминает ученый.

Собеседник издания добавил, что не считает себя героем, просто он «человек долгой присяги».

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