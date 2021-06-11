Летом 2017 года контрразведка СБУ заявила, что раскрыла и прекратила деятельность учёного, инженера-изобретателя Мехти Логунова, который, по данным украинского следствия, был резидентом ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ. Он якобы собирал информацию о технических разработках оборонного заказа для передачи ее российским спецслужбам. Учёный выдержал 120 допросов, подписав лишь один протокол в день задержания. В конце 2019 года Мехти Логунов был освобожден в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и народными республиками Донбасса. Тогда 85-летний бывший узник был единственным, кто при освобождении не просил о помиловании у президента Украины.
«Поясню наглядно. Вот одна из пыток: у меня поломались 17 зубов (достаёт флакончик, высыпает их на стол). Если я сейчас сниму протезы, вы увидите, что у меня осталось шесть зубов. Я это все (сломавшиеся зубы — ред.) сохранил. Потому что я знал — если выйду, то должен буду рассказать всем о том, что там происходит. Мало им не покажется», — пояснил он.
Логунов отметил, что единственный раз, когда с ним обошлись невежливо, был в тот момент, когда его заподозрили в изготовлении самогона, которым занимались все арестанты.
«Вот, один раз во время такого шмона нас всех вывели в коридор, и старший из охраны мне говорит: ну что, ты, дед, тоже, что ли, самогонкой занимаешься? Я ему отвечаю: вы знаете вообще, кто я и за что здесь нахожусь? Я обвиняюсь в том, что я резидент ГРУ Генштаба российской армии. А резидентов в звании ниже полковника не бывает. Извольте ко мне обращаться согласно уставу внутренней службы вашей… Вот это единственный раз было, когда ко мне грубо обратились», — вспоминает ученый.
Собеседник издания добавил, что не считает себя героем, просто он «человек долгой присяги».
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