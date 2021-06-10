Согласно документу, средний рост потребительских цен в 2022 году составит 7,2%, в 2023 году — 6%, в 2024 году — 5,2%, что суммарно за три года составляет 18,4%.
Инфляция в годовом исчислении в 2022 году составит 6,2%, в 2023 году — 5,3%, в 2024 году — 5,0%.
Ранее сообщалось, что за чертой бедности на Украине в 2020 году оказались 42,4% работающих украинцев. Их доходы были ниже прожиточного минимума.
При этом 60% украинских пенсионеров получают позорную пенсию ниже 3 тыс. грн (8 тыс. рублей), рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала, что на Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности.