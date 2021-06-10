Рост цен на Украине в ближайшие три года составит почти 20%, говорится в прогнозе экономического и социального развития страны, опубликованного Кабинетом министров

Согласно документу, средний рост потребительских цен в 2022 году составит 7,2%, в 2023 году — 6%, в 2024 году — 5,2%, что суммарно за три года составляет 18,4%.

Бедность не порок, а унижение. Пенсионеры на Украине остаются на грани выживания

Ранее сообщалось, что за чертой бедности на Украине в 2020 году оказались 42,4% работающих украинцев. Их доходы были ниже прожиточного минимума.

При этом 60% украинских пенсионеров получают позорную пенсию ниже 3 тыс. грн (8 тыс. рублей), рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала, что на Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности.