Как уточняется, женщина присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ».
«Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни — ньюкаслской болезни птицы… Указанные штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила с целью дальнейшего сбыта по месту своего проживания в холодильнике, где они были обнаружены при обыске», — уточнили в прокуратуре.
В раскрытии преступления помимо прокуратуры принимал участие Департамент защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и полицейские.