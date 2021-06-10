Украденные штаммы опасной болезни были обнаружены у занимавшей пост заведующей сектора Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов в Киеве у нее дома, в бытовом холодильнике, говорится в сообщении на сайте украинской Генпрокуратуры 10 июня

Научные исследования или боевые вирусы: чем занимаются американские биолаборатории на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк «Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни — ньюкаслской болезни птицы… Указанные штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила с целью дальнейшего сбыта по месту своего проживания в холодильнике, где они были обнаружены при обыске», — уточнили в прокуратуре. В раскрытии преступления помимо прокуратуры принимал участие Департамент защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и полицейские.