9 июня компания Nord Stream 2 AG объявила, что все части первой нитки «Северного потока 2» соединены воедино, технически ее строительство завершено. С 11 июня начинаются пусконаладочные работы по заполнению трубы газом, уточнили в Nord Stream 2 AG.
«Необходимые пусконаладочные работы будут осуществлены в течение следующих нескольких месяцев», — говорится в сообщении компании от 10 июня.
«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток 2» неизбежно.