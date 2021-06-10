Пусконаладочные работы по заполнению первой нитки «Северного потока 2» газом займут несколько месяцев, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG

9 июня компания Nord Stream 2 AG объявила, что все части первой нитки «Северного потока 2» соединены воедино, технически ее строительство завершено. С 11 июня начинаются пусконаладочные работы по заполнению трубы газом, уточнили в Nord Stream 2 AG.

«Необходимые пусконаладочные работы будут осуществлены в течение следующих нескольких месяцев», — говорится в сообщении компании от 10 июня.

«Северный поток – 2»: Первая ветка достроена, но США не теряют надежды сорвать запуск проекта в эксплуатацию © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против «Северного потока 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток 2» неизбежно.