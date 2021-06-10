Взаимная симпатия между простыми россиянами и простыми поляками остаётся на удивительно высоком уровне в течение многих лет, несмотря на неизменную — на протяжении почти десятилетия — интенсивность русофобской кампании в Польше. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас

Большая часть польского общества, даже повторяя политические или исторические клише, направленные против России, не видит причин, по которым отношения Польши с современным российским государством не должны быть попросту нормальными, констатировал эксперт.

Можно также предположить, что в Польше наступила усталость от всей этой пропаганды, кроме того, многие её тезисы со временем не подтвердились, и Россия до сих пор не напала на Польшу, добавил публицист.

«Конечно, полякам объясняют: мол, всё это потому, что «московский сатрап» ужасно напуган — благодаря нашим великим правительствам и ещё лучшим союзникам. Но даже оглуплённый поляк всё же имеет славянскую сообразительность», — подчеркнул Рэнкас.

Однако, чтобы не впадать в ложный оптимизм, следует все же отметить, что эти положительные инстинкты поляков пока не воплотились в результаты ни одних выборов, и внешняя политика, несмотря на её фундаментальные экономические последствия, остаётся мелким вопросом для большинства польских избирателей, не говоря о ещё более негативном отношении к международным делам со стороны неголосующего большинства, заключил собеседник издания.

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