Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о том, что очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится 18 июня, сообщили «Украинские новости» 10 июня

Депутат подчеркнул, что СНБО традиционно собирается в пятницу, но 11 июня заседания не состоится. Однако о том, какие темы будут затронуты во время переговоров, он не сказал.

«Всегда по пятницам. Я думаю, это уже традиция. Но в эту пятницу, кажется, нет. В следующую готовится», — сказал Арахамия о будущем заседании СНБО.

СМИ раскрыли имя экс-чиновника СНБО Украины, подозреваемого в госизмене © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Александром Корниенко в Офисе Президента беседовал о рабочих моментах.

Ранее Кабинет министров Украины предложил ввести пакет санкций против 10 юридических и 6 физических лиц за «распространение продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».