Депутат подчеркнул, что СНБО традиционно собирается в пятницу, но 11 июня заседания не состоится. Однако о том, какие темы будут затронуты во время переговоров, он не сказал.
«Всегда по пятницам. Я думаю, это уже традиция. Но в эту пятницу, кажется, нет. В следующую готовится», — сказал Арахамия о будущем заседании СНБО.
Также сообщается, что депутат отметил, что он вместе с председателем партии «Слуга народа» Александром Корниенко в Офисе Президента беседовал о рабочих моментах.
Ранее Кабинет министров Украины предложил ввести пакет санкций против 10 юридических и 6 физических лиц за «распространение продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».