Прокуратура требовала для Дамьена Тареля наказания в виде 18 месяцев тюремного заключения.
Согласно решению суда, Тарель должен будет отправиться отбывать наказание сразу же. При этом у Тареля и прокуратуры есть 10 дней, чтобы обжаловать решение.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции получил пощечину от мужчины, стоявшего в толпе местных жителей, встречающих главу государства.
В результате задержали двух человек — второй задержанный снимал происходящее, его отпустили. При этом его вызовут в суд в 2022 году — во время обысков у мужчины нашли оружие.