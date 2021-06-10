Суд французского города Валанс приговорил к 4 месяцам тюрьмы мужчину, ударившего президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом 10 июня сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV

Прокуратура требовала для Дамьена Тареля наказания в виде 18 месяцев тюремного заключения.

Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины — видео © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции получил пощечину от мужчины, стоявшего в толпе местных жителей, встречающих главу государства.

В результате задержали двух человек — второй задержанный снимал происходящее, его отпустили. При этом его вызовут в суд в 2022 году — во время обысков у мужчины нашли оружие.