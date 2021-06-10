Российскому рэперу Ивану Алексееву, более известному как Noize MC, пришлось перенести концерты на Украине – он повторно заразился коронавирусом. Об этом он накануне сообщил в своем Instagram

«Дорогие смоляне, москвичи, киевляне и особенно те, кто собирался приехать в столицу Украины на концерт 12 июня из других городов! У меня для вас всех не самые лучшие новости. Во-первых, мы вынуждены перенести концерт в Stereo Plaza на 31 июля, потому что я заболел ковидом», — написал Noize MС.

Недовакцинация и странная статистика. Почему Украина бьёт антирекорды по коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«17 мая я сдавал тест на антитела — у меня был положительный результат и высокий титр. В воскресенье мы играли в Иванове, на следующий день к вечеру я почувствовал себя плохо, появился сильный насморк и поднялась температура. Коронавирус редко сопровождается соплями, но мы с женой решили, что лучше подстраховаться, и она мне купила корейский экспресс-тест в аптеке. Результат оказался положительным. После этого я сдал обычный ПЦР. Результат, к сожалению, окончательно подтвердился», — объяснил он.

Теперь музыканту придется самоизолироваться, он не прилетит на Украину 12 июня, не сыграет 17 июня в Смоленске. Концерт в Киеве переносится на 31 июля.