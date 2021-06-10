Ранее в эфире местного радио мэр пригрозил «упаковать» цыган в автобус и вывезти из Ровно в Закарпатье.
Он извинился за эмоции и пояснил, что резкую реакцию у него вызвали многочисленные жалобы жителей Ровно на цыган.
«Каждого, кто будет нарушать закон, будет ждать наказание. Независимо от этнического происхождения, ведь все равны и имеют не только одинаковые права, но и одинаковые обязанности вести себя по-человечески», — написал Третяк.
Он добавил, что полиция пытается бороться с попрошайничеством, но безрезультатно, и пожаловался на то, что на Украине попрошайничество официально не запрещено.