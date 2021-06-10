Мэр Ровно Александр Третяк в Facebook 10 июня заявил о равенстве перед законом лиц всех национальностей и извинился за эмоциональную реакцию в эфире накануне, когда речь зашла о цыганах

«Упакуем в автобус»: мэр Ровно пригрозил цыганам © 4vlada.com

Он извинился за эмоции и пояснил, что резкую реакцию у него вызвали многочисленные жалобы жителей Ровно на цыган.

«Каждого, кто будет нарушать закон, будет ждать наказание. Независимо от этнического происхождения, ведь все равны и имеют не только одинаковые права, но и одинаковые обязанности вести себя по-человечески», — написал Третяк.

Он добавил, что полиция пытается бороться с попрошайничеством, но безрезультатно, и пожаловался на то, что на Украине попрошайничество официально не запрещено.