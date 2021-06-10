Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе над линией соприкосновения в Донбассе. Об этом в четверг, 10 июня, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства

«Силами подразделений ПВО ДНР в районе "Вольво-Центра" (окраины Донецка — ред.) был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", принадлежащий 58 бригаде (вооружённых сил Украины — ред.), который вел воздушную разведку местности. Материалы с беспилотника изучаются нашими специалистами», — сообщил представитель ведомства.

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Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.