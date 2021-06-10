«Силами подразделений ПВО ДНР в районе "Вольво-Центра" (окраины Донецка — ред.) был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", принадлежащий 58 бригаде (вооружённых сил Украины — ред.), который вел воздушную разведку местности. Материалы с беспилотника изучаются нашими специалистами», — сообщил представитель ведомства.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.