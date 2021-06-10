Гостинично-ресторанный комплекс «Сухолучье» в Киевской области, в котором раньше находилась охотничья резиденция Виктора Януковича, перешел в управление украинской сети отелей и ресторанов «7 дней».
Имущество досталось сети по итогам публичного конкурса.
«В планах будущего управляющего — создание на территории комплекса гостевых зон для отдыха и семейных развлечений, сооружения сезонного бассейна, обустройства гостиничных номеров, организация двух заведений питания», — сказал врио главы АРМА Виталий Сигидин.
Ожидается, что гостиничная сеть будет получать от резиденции ежемесячный доход в 1,16 млн грн, в бюджет Украины должно поступить около 200 тыс. грн.
Ранее в Сухолучье охотился еще первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий. Янукович впервые занял угодья еще в должности премьер-министра, для него там построили новый особняк. После бегства Януковича в 2014-м территорию заняли неизвестные вооруженные люди, дома разграбили.