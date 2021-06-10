В бывшей резиденции четвертого президента Украины Виктора Януковича устроят гостиничный комплекс. Об этом 10 июня сообщается на сайте Украинского агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА)

Гостинично-ресторанный комплекс «Сухолучье» в Киевской области, в котором раньше находилась охотничья резиденция Виктора Януковича, перешел в управление украинской сети отелей и ресторанов «7 дней».

Имущество досталось сети по итогам публичного конкурса.

«В планах будущего управляющего — создание на территории комплекса гостевых зон для отдыха и семейных развлечений, сооружения сезонного бассейна, обустройства гостиничных номеров, организация двух заведений питания», — сказал врио главы АРМА Виталий Сигидин.

Глава Минюста Украины признал, что активисты Майдана присвоили себе бывшую резиденцию Януковича © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Ранее в Сухолучье охотился еще первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий. Янукович впервые занял угодья еще в должности премьер-министра, для него там построили новый особняк. После бегства Януковича в 2014-м территорию заняли неизвестные вооруженные люди, дома разграбили.