В зоне конфликта в Донбассе покончила с собой военный психолог Карина Шемчук, сообщило интернет-издание «Сегодня» 10 июня

Погибшей было 22 года, она служила в звании лейтенанта в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде, дислоцированной на линии соприкосновения в Донбассе.

Как отмечает «Львовский портал», женщина в 2020 году закончила Национальную академию сухопутных войск им. П. Сагайдачного, где проходила обучение на факультете морально-психологического обеспечения. После выпуска она должна была заботиться о психологическом здоровье украинских военных.

ВСУ: армия, опасная для своего народа © AP, Evgeniy Maloletka

Служба безопасности Украины еще в 2019 году засекретила информацию о самоубийствах в украинской армии, вскоре после резонансного заявления занимавшего в то время пост главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

По его словам, в зоне военного конфликта в Донецкой и Луганской областях еженедельно сводят счеты с жизнью два-три украинских военнослужащих.

Матиос также в 2018 году отмечал, что небоевые потери украинской армии с начала гражданской войны в Донбассе к тому моменту составляли более 10 тыс. человек.