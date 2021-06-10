По данным агентства, указанными судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.
«Причиной такого открытого шантажа стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого», — сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе КСУ сообщили, что в данный момент секретариат не располагает такой информацией, поскольку все могло произойти на закрытой части заседания.
Согласно повестке дня, в четверг Большая палата суда должна была рассматривать дело по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (закрытая часть пленарного заседания).
Ранее Госбюро расследований (ГБР) завершило расследование дела, по которому Тупицкому хотели избрать меру пресечения. Следствие установило, что в 2018 году экс-глава КСУ подкупил свидетеля для ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова. В 2018-2019 годах Тупицкий якобы трижды предоставил заведомо ложные показания в интересах экс-главы ВХСУ.
Изначально прокуратура просила назначить Тупицкому залог в 45 тысяч гривен (120,5 тыс. руб.) и запретить покидать Украину. Однако с начала апреля экс-глава КСУ не приходил на заседания: сначала заболела его мама, а потом и он сам.