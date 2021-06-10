Шесть судей Конституционного суда Украины (КСУ) заблокировали деятельность КСУ, требуя обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя суда Александра Тупицкого. Об этом в четверг, 10 июня, сообщило агентство Интерфакс-Украина

По данным агентства, указанными судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

«Причиной такого открытого шантажа стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе КСУ сообщили, что в данный момент секретариат не располагает такой информацией, поскольку все могло произойти на закрытой части заседания.

Глава мятежников с богатым прошлым: чем знаменит судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий © пресс-служба КСУ

Ранее Госбюро расследований (ГБР) завершило расследование дела, по которому Тупицкому хотели избрать меру пресечения. Следствие установило, что в 2018 году экс-глава КСУ подкупил свидетеля для ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова. В 2018-2019 годах Тупицкий якобы трижды предоставил заведомо ложные показания в интересах экс-главы ВХСУ.

Изначально прокуратура просила назначить Тупицкому залог в 45 тысяч гривен (120,5 тыс. руб.) и запретить покидать Украину. Однако с начала апреля экс-глава КСУ не приходил на заседания: сначала заболела его мама, а потом и он сам.