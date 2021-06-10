Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко отправился в Рим для переговоров с УЕФА по поводу формы сборной Украины по футболу. Об этом он написал в Facebook 10 июня

Российский футбольный союз обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины © Facebook, andriy.pavelko

«В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом "Героям слава!". Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием наших болельщиков на всех стадионах и на матчах национальной сборной Украины! Он футбольный и именно поэтому был утвержден УЕФА», — написал он.

Ранее Украина представила новый комплект формы сборной для участия на Евро-2020. На футболках украинских футболистов будут нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертания Украины с Крымом в составе. Вначале в УЕФА форму одобрили, но позднее потребовали убрать часть слогана «Героям слава!».