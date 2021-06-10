В законопроекте в списке коренных народов Украины значатся только крымские татары, крымчаки и караимы. Отсутствие русских в этом списке подверг жесткой критике президент России Владимир Путин.
«Законопроект о коренных народах надо к "Крымской платформе" принять. Думаю, до конца текущей сессии будет. Мы хотели бы за основу и в целом. Вроде есть консенсус, там все не против», — цитирует агентство Корниенко.
Намерение киевского режима объявить русских некоренным народом на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу, сказал президент Путин.
Он отметил, что данный законопроект подводит нормативно-правовую базу под дискриминацию народов, населяющих Украину и не признанных коренными.
«Это приведет к тому, что сотни тысяч, а, может быть, и миллионы вынуждены будут или уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому», — подчеркнул Путин.
Так называемая «Крымская платформа» — международный форум, организованный Киевом для того, чтобы добиваться возвращения Крыма Украине.
Крым стал российским в результате референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма закрыт окончательно.