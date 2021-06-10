Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение УЕФА обязать сборную Украины убрать с формы для чемпионата Европы-2020 слоган «Героям слава». Об этом дипломат написала 10 июня в своем Telegram-канале

«Спорт — не поле боя, а поле состязаний. Не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять родину», — написала Захарова.

О том, что Украина должна убрать со своей новой формы слоган «Героям слава» в УЕФА заявили 10 июня. Лозунг признали содержащим политический контекст. Однако первую его часть «Слава Украине!» и изображение карты страны с Крымом в ее составе в УЕФА разрешили не менять.

Новую форму к Евро-2020 президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал 6 июня, где на футболках футболистов нанесены надписи: «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертание территории Украины с Крымом в составе. В Государственной Думе Российской Федерации оценили дизайн как попытку героизировать нацизм.

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Чемпионат Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за эпидемиологических запретов турнир перенесли на нынешний год. Ожидается, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах. Среди них есть и Санкт-Петербург, куда должна будет приехать украинская сборная.