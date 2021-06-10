Киевский горсовет назовет безымянный сквер в Деснянском районе в честь убитого в 2014 году журналиста Вячеслава Веремия. За соответствующее решение депутаты проголосовали в ходе пленарного заседания 10 июня. Трансляция велась в YouTube

Парк, который назовут в честь Веремия, расположен на пересечении улицы Маяковского и Оноре де Бальзака.

Кроме того, депутаты решили дать названия двум безымянным улицам. Так, в Деснянском районе появились улица Лидии Пономаренко (украинский краевед и историк), а в Святошинском улица Петра Балабуева (советский и украинский авиаконструктор).

Мать убитого журналиста Веремия представила книгу о сыне © vk.com/Вячеслав Веремий Максима Шаповалова — начальника спецназа ГУР, который погиб в результате теракта в 2017 году. А в Шевченковском районе появится новый сквер имени археолога Николая Макаренко.

В ночь с 18 на 19 февраля 2014 года группа вооружённых людей в камуфляже и масках напали на машину, в которой ехали журналист издания «Вести» Вячеслав Веремий и его коллега Алексей Лымаренко. Крайнее недовольство активистов вызвала попытка Веремия сделать фотографию из окна автомобиля. Водителю и второму пассажиру удалось спастись, а Вячеслава сильно избили, после чего выстрелили в спину. Находившиеся неподалёку полицейские не пытались остановить нападавших. Из-за полученных травм Веремий скончался в больнице во время операции.