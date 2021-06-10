«Чем требовать от нас "репарации", пусть Украина выплатит нам компенсацию за переданные ей территории: за Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Эти земли никогда не были украинскими. И все порты на Чёрном море были построены русскими», — написал Пушков.
Ранее Кабмин Украины согласовал Стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Согласно документу, Украина намерена усилить давление на Россию с целью прекращения «агрессивной политики» и сосредоточиться на «восстановлении территориальной целостности Украины» при поддержке «широкой международной коалиции».
В числе прочего Украина закрепила в Стратегии требование репараций за «ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий».