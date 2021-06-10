Прежде чем требовать репарации от России, Украине нужно выплатить компенсации за переданные ей российские земли. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 10 июня написал в своем Twitter

«Чем требовать от нас "репарации", пусть Украина выплатит нам компенсацию за переданные ей территории: за Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Эти земли никогда не были украинскими. И все порты на Чёрном море были построены русскими», — написал Пушков.

Мирное сосуществование с РФ после репараций: Украина приняла новую стратегию внешней политики © kmu.gov.ua

В числе прочего Украина закрепила в Стратегии требование репараций за «ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий».