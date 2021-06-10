Европейский cоюз разочарован действиями Украины на рынке электрической энергии. Об этом 10 июня заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас во время 12-го Европейско-украинского энергетического дня, передает «РБК-Украина»

«В ЕС считают, что в Украине пока сделано недостаточно для защиты национальной безопасности, ценообразования, потенциальных цен на электроэнергию, потому что, к сожалению, нас разочаровывает давление», — заявил Маасикас.

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Также Маасикас подчеркнул, что ему нелегко говорить публично, поскольку энергетика — процесс внутренний, но он не должен негативно влиять на внешних игроков. Речь идет о негативных последствиях, которые измеряются миллиардами евро для Европейского Союза.

Кроме того посол заявил, что ЕС предлагает Украине доступные инструменты, но возникают вопросы, есть ли научный потенциал и кадровые резервы, чтобы умело ими пользоваться.

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии с территории Российской Федерации и Белоруссии. Ограничение на импорт будет действовать до 1 октября 2021 года.