«В ЕС считают, что в Украине пока сделано недостаточно для защиты национальной безопасности, ценообразования, потенциальных цен на электроэнергию, потому что, к сожалению, нас разочаровывает давление», — заявил Маасикас.
По его словам, средства в энергетическом секторе Украины тратятся неэффективно и нынешняя ситуация с карбоновыми выбросами от производителей негативно сказывается на экономике Евросоюза.
Также Маасикас подчеркнул, что ему нелегко говорить публично, поскольку энергетика — процесс внутренний, но он не должен негативно влиять на внешних игроков. Речь идет о негативных последствиях, которые измеряются миллиардами евро для Европейского Союза.
Кроме того посол заявил, что ЕС предлагает Украине доступные инструменты, но возникают вопросы, есть ли научный потенциал и кадровые резервы, чтобы умело ими пользоваться.
Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии с территории Российской Федерации и Белоруссии. Ограничение на импорт будет действовать до 1 октября 2021 года.