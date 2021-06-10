Власти республики Крым будут добиваться того, чтобы полуостров убрали с футболок сборной Украины. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов 10 июня

«Конечно, нужно добиваться, чтобы контуры полуострова были убраны. Вообще нужно учиться отстаивать более агрессивно и настойчиво свои интересы, ведь нас проверяют на слабость», — сказал Константинов.

Также председатель Госсовета поддержал решение УЕФА заставить Украину убрать лозунг «Героям слава!» с формы украинской сборной из-за содержания в нем явного политического контекста.

Сборная Украины с Крымом на футболках предпочитает российскую музыку © uafukraine/Инстаграм

Днем ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил этот новый комплект: на футболках украинских футболистов будут нанесены надписи: «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертание территории Украины с Крымом в составе.

В МИД и Федеральном Собрании РФ раскритиковали форму, указав на попытку политической провокации и связав ее с героизацией нацизма, и призвали УЕФА отреагировать.

После этого в УЕФА выступили с запретом украинского лозунга «Героям слава!» и призвали Украину убрать его с футболок сборной. Однако первую часть слогана — «Слава Украине» и изображение карты Украины с Крымом в ее составе УЕФА разрешили не менять.