Министерство внутренних дел Украины считает, что финансовые нарушения расходов из фонда по борьбе с коронавирусом были незначительными. Об этом 10 июня сообщается в заявлении ведомства

Утверждается, что МВД Украины оперативно устранило или обжаловало установленные аудиторами нарушения на 26,5 миллиона гривен (около 66 млн рублей) после проверки расходов из COVID-фонда.

«Установленные аудиторами отдельные незначительные финансовые нарушения на 26,5 млн грн, что составляет мизерные 0,6% от общего объема выделенных средств, были или устранены уже во время ревизии, или обжалованы в установленном законодательством порядке. Отдельные выводы [аудиторов] были признаны противоправными и отменены», — говорится в сообщении.

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Согласно отчету, министерству выделили 4,7 млрд грн (около 12 млрд рублей) из фонда для доплат территориальным органам МВД. Из выделенных денег не потратили лишь 6 млн грн (около 15 млн рублей). При этом нарушений выявили на 26,5 млн грн (около 66 млн рублей).

В частности, территориальные органы МВД увеличили зарплаты медицинским и другим работникам за счет средств COVID-фонда при отсутствии в учреждениях здравоохранения МВД больных с пневмониями и лиц с подозрением или диагностированным COVID-19. Также надбавки были выплачены медикам и военным, которые были в отпуске и на больничном.