Судьи Одесского апелляционного суда Альбина Кадегроб и Вадим Прибилов, которые рассматривали дело против одесского радикала Сергея Стерненко, подали заявления об увольнении с должности. Соответствующая информация 10 июня содержится на сайте Высшего совета правосудия

Отмечается, что в четверг Совет рассмотрел заявления и принял их.

Казус Стерненко. Европейская «правда» как символ лжи © скриншот видео " 5 канал"

Стерненко заявил, что отставка двух из трех судей может быть спровоцирована давлением на них со стороны центральных органов власти.

«Думаю, эти отставки связаны с бешеным давлением на них. Фактически мое дело для них было едва ли не последним. Видимо, от них требовали меня посадить, но судьи не захотели идти на такой беспредел. Поэтому, совершив произвол поменьше (год условно за 1 патрон), решили уйти», — написал Стерненко.

23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Кроме того, по решению суда, у Стерненко конфисковали половину имущества. После оглашения приговора в Киеве проходили протестные акции в его поддержку.

5 марта Стерненко подал апелляцию на судебный приговор. Позднее Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест Стерненко и его сообщнику Руслану Демчуку по делу о похищении Щербича.

31 мая Одесский апелляционный суд снял обвинения с Стерненко по статье о разбойном нападении на Щербича и назначил условное наказание (1 год) по статье о незаконном обращении с оружием.