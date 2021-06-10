УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза и обязал убрать с нее вторую часть лозунга украинских националистов. Отмечалось, что карта Украины на форме не нарушает правил, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.
При этом второй слоган — «Героям слава» — должен быть убран с формы, потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл.
Как сообщил сайту Tribuna источник в УАФ, «ассоциация ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган на форме».
Ранее председатель УАФ Андрей Павелко в Facebook представил новую форму сборной Украины. На футболках изображена карта Украины с Крымом, а также Луганской и Донецкой областями, включая территории ДНР и ЛНР.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «обманкой» изображение карты Украины с Крымом. Также она назвала лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» калькой с немецкого национал-социалистического приветствия.