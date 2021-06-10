Украинская ассоциация футбола (УАФ) ведет переговоры с УЕФА, чтобы на форме сборной остался полный слоган националистов «Слава Украине! Героям слава!». Об этом 10 июня сообщает Tribuna

Депутат Госдумы: если у Украины нет денег на новую форму для сборной, РФ поможет © Facebook, andriy.pavelko

При этом второй слоган — «Героям слава» — должен быть убран с формы, потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл.

Как сообщил сайту Tribuna источник в УАФ, «ассоциация ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган на форме».

Ранее председатель УАФ Андрей Павелко в Facebook представил новую форму сборной Украины. На футболках изображена карта Украины с Крымом, а также Луганской и Донецкой областями, включая территории ДНР и ЛНР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «обманкой» изображение карты Украины с Крымом. Также она назвала лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» калькой с немецкого национал-социалистического приветствия.