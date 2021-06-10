Барвенковский городской совет Харьковской области отказался переименовать Московскую улицу в честь одного из трех погибших украинских силовиков, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе. Об этом сообщил в соцсетях активист организации «Паперовий фонд» Дмитрий Браславский 9 июня

По сообщению городского совета, улицу в честь этого бойца переименовывать не будут, так как силовик не внес достаточный вклад в борьбу за независимость Украины и не совершил героического поступка ради своей державы, как гласит документ горсовета.

Ранее активисты организации «Паперовий фонд» обратились в Барвенковский городской совет с просьбой переименовать улицу Московскую в честь украинского «героя», погибшего в Донбассе.

«Чиновники считают, что переименовать улицу невозможно, поскольку это не соответствует положениям статьи и вообще Украина не объявила о состоянии войны с Российской Федерацией», — возмутился активист Браславский.

Просто о сложном: Что такое декоммунизация по-украински? Александр Бало ответил, что, во-первых, улица Московская не попадает под закон о декоммунизации, а во-вторых, в городе много других проблем и заниматься переименованием сейчас нет времени.

Однако в организации «Паперовий фонд» уверены, что вопрос переименования улицы — вопрос не юридический, а моральный, поэтому со своей стороны они сделают все возможное, чтобы добиться его решения.