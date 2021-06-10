Служба безопасности Украины (СБУ) в Одесской области заявила, что разоблачила и прекратила деятельность канала незаконной переправки мигрантов, оружия и подакцизных товаров. Об этом 10 июня сообщается на сайте ведомства.

Утверждается, что задержаны гражданин Украины и Молдавии при попытке переправки на Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств через Кучурганский лиман.

Перераспределение контрабандных схем: «серый» импорт продолжает существовать в интересах Зе-команды © Facebook, Регіональне управління Морської охорони Держприкордонслужби України

Правоохранители изъяли более 5 тыс. пачек сигарет, 5 гранат РГД с запалом, ручную кумулятивную гранату РКГ-3 и граната Ф-1 с запалом, 10 боеприпасов к АГС-17 и почти 1,2 тыс. патронов калибра 5,45.

Заведено дело по двум статьям. Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, их действия квалифицированы как совершенные в составе организованной группы.