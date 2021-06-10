Утверждается, что задержаны гражданин Украины и Молдавии при попытке переправки на Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств через Кучурганский лиман.
СБУ заявляет, что к организации незаконного канала, возможно, причастны отдельные должностные лица Министерства государственной безопасности Приднестровья.
Правоохранители изъяли более 5 тыс. пачек сигарет, 5 гранат РГД с запалом, ручную кумулятивную гранату РКГ-3 и граната Ф-1 с запалом, 10 боеприпасов к АГС-17 и почти 1,2 тыс. патронов калибра 5,45.
Заведено дело по двум статьям. Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, их действия квалифицированы как совершенные в составе организованной группы.