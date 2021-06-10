Певица с украинскими корнями Наташа Королева 9 июня выложила в Instagram ролик, как они с мамой Людмилой Порывай плывут по реке Неве в Санкт-Петербурге. Из видео стало понятно, что пожилая дама забыла о важной семейной дате

«Мама, мы пить будем шампанское, потому что у тебя у старшей дочки сегодня день рождения, а ты, понимаешь, забыла. Ирочка, Русечка, мать твоя женщина об этом подзабыла, а твоя сестричка любимая об этом помнит всегда!» — такими словами Королева начала ролик.

На кадрах хорошо видно, что мать семейства удивилась новости о 53-летии ее старшей дочери Ирины, певицы с псевдонимом Руся.

«Эх, маман… Как можно было забыть?», «Про свой день рождения мама Люда не забыла, однако….», «Она же звезда… Клоунесса. Любит внимание. Королева», «Интересно, как можно забыть о дне рождения своего ребенка», «У мамаши маразм видимо, он долго за ней бегал, и вот наконец-то догнал», — прокомментировали ситуацию пользователи.

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Артистку с темным прошлым срочно прооперировали на Украине © Елена Беркова/Инстаграм Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине. Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами, США.

Сейчас пожилая дама гостит у младшей дочери певицы Наташи Королевой, в Россию она прилетела специально на день рождения «русалки», которой 31 мая исполнилось 48 лет. Сама Порывай в феврале отметила 75-летие, закатив по этому поводу вечеринку.