Экс-командующий одного из подразделений ПВО Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Цемах дал показания по делу о крушении самолета рейса MH17, сообщает РИА Новости 10 июня

По словам судьи Дагмара Костера, Цемах заявил, что не видел ЗРК «Бук» в ходе конфликта на востоке Украины.

«Другим свидетелем является Цемах… В августе — начале сентября 2019 года он был заслушан как свидетель по делу MH17… Это было до того, как его передали России в рамках обмена заключенными», — сообщил судья.

Голландский суд отказался изучать большинство обломков MH17 © JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) / JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) / Перейти в фотобанк

«Что касается MH17, он не был в этом районе в тот день, он также не знает, что именно делал в тот день и где был… Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК "Бук", в том числе в Снежном», — отметил Костер.

Как отмечается, Цемах — единственный свидетель в распоряжении суда, который непосредственно причастен к боевым действиям в интересующей следствие локации.