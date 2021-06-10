По словам судьи Дагмара Костера, Цемах заявил, что не видел ЗРК «Бук» в ходе конфликта на востоке Украины.
«Другим свидетелем является Цемах… В августе — начале сентября 2019 года он был заслушан как свидетель по делу MH17… Это было до того, как его передали России в рамках обмена заключенными», — сообщил судья.
По его данным, Цемах с июня 2014 года отвечал за воздушную оборону в Снежном.
«Что касается MH17, он не был в этом районе в тот день, он также не знает, что именно делал в тот день и где был… Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК "Бук", в том числе в Снежном», — отметил Костер.
Как отмечается, Цемах — единственный свидетель в распоряжении суда, который непосредственно причастен к боевым действиям в интересующей следствие локации.