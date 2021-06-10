Украинская букмекерская компания FavBet принимает ставки на отказ сборной России от участия в Евро-2020 после скандала вокруг формы сборной Украины. Об этом сообщает 10 июня «Чемпионат.com»

«Компания Favbet открыла приём ставок на то, что сборная России откажется участвовать в Евро-2020 из-за формы Украины. Прямо сейчас букмекер оценивает вероятность такого события коэффициентом 20:00, это примерно 5% вероятности», — говорится в сообщении.

В свою очередь президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что вопрос о снятии команды с чемпионата Европы даже не обсуждался.

Жириновский предложил оригинальный вариант формы для сборной Украины © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В УЕФА форму одобрили, хотя она противоречит правилу о недопустимости политических лозунгов в составе экипировки. Позднее в УЕФА заявили, что лозунг «героям слава» Украина должна с формы убрать, а все остальное допускается.

Евро-2020 стартует 11 июня. Россия начнет участие в чемпионате с матча с Бельгией 12 июня, далее ей предстоят игры с Финляндией и Данией. Украина на турнире сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.