«Компания Favbet открыла приём ставок на то, что сборная России откажется участвовать в Евро-2020 из-за формы Украины. Прямо сейчас букмекер оценивает вероятность такого события коэффициентом 20:00, это примерно 5% вероятности», — говорится в сообщении.
В свою очередь президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что вопрос о снятии команды с чемпионата Европы даже не обсуждался.
Ранее Украинская ассоциация футбола представила новую форму сборной Украины, с Крымом в составе Украины и лозунгами «Слава Украине, героям слава».
В УЕФА форму одобрили, хотя она противоречит правилу о недопустимости политических лозунгов в составе экипировки. Позднее в УЕФА заявили, что лозунг «героям слава» Украина должна с формы убрать, а все остальное допускается.
Евро-2020 стартует 11 июня. Россия начнет участие в чемпионате с матча с Бельгией 12 июня, далее ей предстоят игры с Финляндией и Данией. Украина на турнире сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.