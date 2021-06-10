Российская телеведущая и певица Елена Беркова перенесла операцию на миндалинах в украинском городе Николаев. Об этом своим подписчикам она сообщила прямо из палаты, выложив 9 июня видео в Instagram

«Друзья, я снова попала в больницу… В этот раз на Украине. Но я обязательно справлюсь!!! С вашей поддержкой я все преодолею! Операция была сложной, говорить не могу — очень больно», — подписала ролик Беркова.

Представитель артистки Максим Клименко сообщил, что на Украину она поехала навестить родителей, однако самочувствие Берковой резко ухудшилось, из-за чего потребовалось экстренное хирургическое вмешательство.

Большинство подписчиков пожелало артистке скорейшего выздоровления, однако нашлись и те, кто связал операцию на миндалинах с прошлым «профилем» Берковой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «БОКСЕР-СУТЕНЕР»: КИВА ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ ИМЕННО КЛИЧКО ЗАМЕНИТ ЗЕЛЕНСКОГО.

Елена Беркова родилась в Мурманске, позже вместе с родителями переехала на Украину в город Николаев. Известность получила как участница реалити-шоу «Дом-2», где выяснилось, что девушка — звезда фильмов для взрослых.

После ухода с проекта Беркова стала строить карьеру ведущей и певицы, а в 2017-м году даже заявляла, что планирует баллотироваться в президенты РФ.