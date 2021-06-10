Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо прибыл с визитом на Украину. Об этом 10 июня сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter

«Рад приветствовать в Киеве главу итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Это его первый визит в Украину… Превращаем контакты на контракты», — написал Кулеба.

Также он написал, что планируется обсудить укрепление дружеских связей Украины и Италии, а также «открыть украинско-итальянский бизнес-форум».