«Рад приветствовать в Киеве главу итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Это его первый визит в Украину… Превращаем контакты на контракты», — написал Кулеба.
Также он написал, что планируется обсудить укрепление дружеских связей Украины и Италии, а также «открыть украинско-итальянский бизнес-форум».
Радий вітати в Києві главу італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Це його перший візит до України. Обговоримо зміцнення дружніх зв’язків України та Італії та відкриємо Українсько-італійський бізнес-форум. Перетворюємо контакти на контракти 🇺🇦🇮🇹 pic.twitter.com/VLcUUfdWap— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 10, 2021