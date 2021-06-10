Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным не будет «продавать» Украину. Он заявил об этом в эфире телеканала «Украина 24» 9 июня

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