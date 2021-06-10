«Я думаю, что встреча Байдена и Путина — это последний очень реалистический шанс для Украины избежать широкомасштабного нападения в этом году. Я думаю, раз Путин согласился на встречу, это дает нам очень серьезную надежду. Я уверен, что Байден ничего не уступит. Если мы выиграем время, то через год-два ни у кого уже не буде настроения, никто не позволит нападать», — заявил Саакашвили.
Он подчеркнул, что «очень хорошо» знает Байдена, с которым экс-президент Грузии часто обменивался визитами. Поэтому Саакашвили «гарантирует», что американский лидер не будет «продавать» Украину.